Зеленський привітав Байдена з днем народження, запропонував йому визначитись з перемогою
Президент Володимир Зеленський під час зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві привітав американського колегу Джо Байдена із днем народження та побажав йому визначитися з перемогою. Про це він сказав під час брифінгу.
Зеленський зауважив, що остання зустріч з Остіном була під час "Рамштайну" у жовтні, та додав, що Україна "дуже вдячна" президенту США за підтримку.
"Ми дуже вдячні президенту Байдену. Знову-таки – передайте найкращі побажання президенту у зв'язку з його днем народження, ми бажаємо йому перемоги. А він визначить, де і на якому напрямку", – наголосив глава держави.
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Також Зеленський відзначив важливість візиту американської делегації напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", "результати якого мають посилити українські позиції на полі бою".
Він поінформував членів делегації про актуальну ситуацію на фронті, стратегічні цілі та першочергові потреби ЗСУ й наголосив на нагальності продовження безперервного постачання союзниками озброєння та снарядів.
- Це другий візит глави Пентагону до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ до України: минулого разу Остін був там 24 квітня 2022 року.
- Він вважає, що США потрібно спілкуватися з ворогами, й наголосив на необхідності підтримувати канали зв'язку з Росією навіть зараз.
- Міністр оборони США запевнив Зеленського у підтримці Вашингтоном нагальних та довгострокових оборонних потреб країни.
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