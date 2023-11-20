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Зеленский поздравил Байдена с днем рождения, предложил ему определиться с победой

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 18:56
Зеленский поздравил Байдена с днем рождения, предложил ему определиться с победой - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве поздравил американского коллегу Джо Байдена с днем рождения и пожелал ему определиться с победой. Об этом он сказал во время брифинга.

Зеленский отметил, что последняя встреча с Остином была во время " Рамштайна " в октябре, и добавил, что Украина "очень благодарна" президенту США за поддержку.

"Мы очень благодарны президенту Байдену. Опять же – передайте лучшие пожелания президенту в связи с его днем рождения, мы желаем ему победы. А он определит, где и на каком направлении", – подчеркнул глава государства.

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Также Зеленский отметил важность визита американской делегации в преддверии очередного заседания в формате "Рамштайн", "результаты которого должны усилить украинские позиции на поле боя".

Он проинформировал членов делегации об актуальной ситуации на фронте, стратегических целях и первоочередных потребностях ВСУ и подчеркнул необходимость продолжения непрерывных поставок союзниками вооружений и снарядов.

  • Это второй визит главы Пентагона в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: в прошлый раз Остин был там 24 апреля 2022 года.
  • Он считает, что США нужно общаться с врагами, и подчеркнул необходимость поддерживать каналы связи с Россией даже сейчас.
  • Министр обороны США заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном неотложных и долгосрочных оборонных потребностей страны.
Ульяна Кричковская
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Владимир Зеленскийрамштайнджо байденЛлойд Остин
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