Глава Пентагону – українцям: Забезпечимо нагальні та довготривалі потреби ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув із візитом до Києва, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і завірив у підтримці Вашингтоном нагальних та довгострокових оборонних потреб країни. Про це він написав у X.

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За словами глави Пентагону, він "підтвердив непохитну підтримку України Сполученими Штатами" на зустрічі з політичним керівництвом держави.

"Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо підтримувати нагальні потреби України на полі бою й довгострокові оборонні потреби", – йдеться у дописі.

Наприкінці жовтня 2023 року Остін запросив $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть.

Це другий візит глави Пентагону до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ до України: минулого разу Остін був там 24 квітня 2022 року.

Він вважає, що США потрібно спілкуватися з ворогами й наголосив на необхідності підтримувати канали зв'язку з Росією навіть зараз.

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