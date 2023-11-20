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Глава Пентагона — украинцам: Обеспечим насущные и долговременные потребности ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 16:17
Глава Пентагона — украинцам: Обеспечим насущные и долговременные потребности ВСУ - Фото
Владимир Зеленский и Ллойд Остин, 20.11.2023 (фото - пресс-служба Пентагона)

Министр обороны США Ллойд Остин, который прибыл с визитом в Киев, встретился с президентом Владимиром Зеленским и заверил в поддержке Вашингтоном актуальных и долгосрочных оборонных потребностей страны. Об этом он написал в X.

По словам главы Пентагона, он "подтвердил твердую поддержку Украины Соединенными Штатами" на встрече с политическим руководством государства.

"Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные нужды", – говорится в сообщении.

  • В конце октября 2023 года Остин запросил $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут.
  • Это второй визит главы Пентагона в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: в прошлый раз Остин был там 24 апреля 2022 года.
  • Он считает, что США нужно общаться с врагами и подчеркнул необходимость поддерживать каналы связи с Россией даже сейчас.

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Ульяна Кричковская
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