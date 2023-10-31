Остин просит о дополнительных $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Сенате США заявил, что просит Конгресс о выделении дополнительных $44,4 млрд в поддержку Украины.

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Министра обороны США попросили подробнее рассказать о дополнительном запросе в поддержку Украины.

"Мы просим $44,4 млрд в поддержку Украины", – сказал он, добавив, что $18 млрд уйдут на то, чтобы США смогли пополнить собственные запасы оружия.

По его словам, запрос включает также $12 млрд на инициативу по помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative) для прямой закупки ключевых вооружения для Украины, $18 млрд для восполнения запасов вооружений Минобороны США, переданных Украине, $10,7 млрд на кибербезопасность и поддержку в сфере разведки.

Также, добавил Остин, если Вашингтон исключит Украину из пакета помощи на $106 млрд, российский диктатор Владимир Путин может добиться успеха.

"Если мы сейчас выбьем почву из-под их ног (украинцев, – Ред.), Путин станет сильнее, и он добьется успеха в том, что хочет сделать. Мы должны работать таким образом, чтобы террор и враги демократии не смогли победить ", – сказал Остин.

Ранее журналисты Reuters сообщали, что глава Пентагона и госсекретарь США Энтони Блинкен будут просить Конгресс одобрить общий пакет на $106 млрд для поддержки Украины, Израиля и безопасности границ Соединенных Штатов.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

Сегодня утром новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины.

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