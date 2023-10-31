Блінкен про важливість допомоги Україні й Ізраїлю: Ці війни пов'язані на відносинах РФ та Ірану

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті заявив, що війни в Україні й Ізраїлі пов'язані на відносинах Росії та Ірану. Так він пояснив необхідність надання спільного пакета допомоги Україні й Ізраїлю.

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"Конфлікти в Україні й на Близькому Сході мають чіткий зв’язок. З того часу, як ми відрізали Росію від традиційних засобів забезпечення своїх збройних сил, вона все більше й більше звертається по допомогу до Ірану", – сказав Блінкен.

Він додав, що натомість Москва постачає Тегерану передові військові технології, що становлять загрозу безпеці Ізраїлю.

"Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це підбадьорить і Москву, і Тегеран", – заявив держсекретар США.

Пояснюючи важливість виділення спільного пакета допомоги Ізраїлю й Україні, Блінкен заявив: "Противники Америки й країн Заходу визнають, що наші стратегії працюють, і вони продовжують робити все можливе, щоб завадити нам".

"Адже багато хто на світовій арені робить ставку на те, що Сполучені Штати втратять об’єднану позицію або зосередять увагу на внутрішніх проблемах. Саме тому запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування національної безпеки, який передбачає одночасну підтримку як Україні, так і Ізраїлю, необхідно схвалити", – наголосив він.

Блінкен додав, що запит, окрім того, має "вирішальне значення, щоб випередити стратегічних конкурентів Америки, таких як КНР, і посилити стримування в інших регіонах".

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю й на зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.

Сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України.

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