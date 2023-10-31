Блинкен о важности помощи Украине и Израилю: Эти войны связаны на отношениях РФ и Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате заявил, что войны в Украине и Израиле связаны на отношениях России и Ирана. Так он объяснил необходимость предоставления совместного пакета помощи Украине и Израилю.

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"Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь. С тех пор как мы отрезали Россию от традиционных средств обеспечения своих вооруженных сил, она все больше и больше обращается за помощью к Ирану", – сказал Блинкен.

Он добавил, что Москва же поставляет Тегерану передовые военные технологии, представляющие угрозу безопасности Израиля.

"Если разрешить России победить при поддержке Ирана, это ободрит и Москву, и Тегеран", – заявил госсекретарь США.

Объясняя важность выделения совместного пакета помощи Израилю и Украине, Блинкен заявил: "Противники Америки и стран Запада признают, что наши стратегии работают и они продолжают делать все возможное, чтобы помешать нам".

"Многие ведь на мировой арене делают ставку на то, что Соединенные Штаты потеряют объединенную позицию или отвлекутся на внутренние проблемы. Именно поэтому запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности, предусматривающий одновременную поддержку как Украины, так и Израиля, необходимо одобрить", – подчеркнул он.

Блинкен добавил, что запрос, кроме того, имеет "решительное значение, чтобы опередить стратегических конкурентов Америки, таких как КНР, и усилить сдерживание в других регионах".

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

Сегодня утром новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины.

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