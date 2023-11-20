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Остін зустрівся із Зеленським. WP: США дадуть ще снарядів та зброї більшої дальності — фото

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20.11.2023, 15:41
Остін зустрівся із Зеленським. WP: США дадуть ще снарядів та зброї більшої дальності — фото - Фото
Глава Міноборони США Ллойд Остін (Фото – EPA)

Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва потягом з Польщі вночі 20 листопада, запевнить керівництво України та українців у продовженні американської підтримки у їх оборонній війні проти Росії, "попри наростаючу протидію республіканців у Конгресі та невдачі на полі бою". Про це пише зі слів анонімних компаньйонів глави Пентагону в цій поїздці The Washington Post.

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Наперекір всім цим "проблемам", запевнили співрозмовники газети, Вашингтон зможе продовжувати відправляти допомогу, зокрема зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси, "принаймні протягом деякого часу".

Високопоставлений представник Міноборони США стверджує, що потреби Ізраїлю та України в їхніх війнах проти палестинських бойовиків і російських окупантів відповідно, "мають певний збіг", але навіть з урахуванням цього "скорочення можливостей [США підтримувати того й іншого союзника] не відбувається".

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Крім візиту заради запевнення у підтримці, чиновники Пентагону також сподіваються "дізнатися більше від українських лідерів про те, як розвиватиметься їхня стратегія проти Росії зараз, коли настає зима".

Вони очікують, що Москва скористається холодним сезоном для перегрупування сил і завдання ударів по українських електростанціях та іншій цивільній інфраструктурі, як це було минулої зими.

Остін зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Фото: пресслужба Пентагона
  • Це другий візит глави Пентагону до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ до України: минулого разу Остін був там 24 квітня 2022 року.
  • Він вважає, що США потрібно спілкуватися з ворогами й наголосив на необхідності підтримувати канали зв'язку з Росією навіть зараз.
  • Наприкінці жовтня 2023 року Остін запросив $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть.
  • Цього тижня, 22 листопада, відбудеться 17-та зустріч союзників та партнерів України у форматі антипутінської коаліції "Рамштайн".

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Євген Пилипенко
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