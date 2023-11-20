Остин встретился с Зеленским. WP: США дадут еще снарядов и оружия большей дальности — фото

Министр обороны США Ллойд Остин, который прибыл в Киев на поезде из Польши ночью 20 ноября, заверит руководство Украины и украинцев в продолжении американской поддержки из оборонительной войны против России, "несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя". Об этом пишет со слов анонимных компаньонов главы Пентагона в это поездке The Washington Post.

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Несмотря на все эти "проблемы", заверили собеседники газеты, Вашингтон сможет продолжать отправлять помощь, в том числе оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы, "по крайней мере, в течение некоторого времени".

Высокопоставленный представитель Минобороны США утверждает, что у потребностей Израиля и Украины в их войнах против палестинских боевиков и российских оккупантов соответственно, "есть некоторое совпадения", но даже с учетом этого "сокращение возможностей [США поддерживать того и другого союзника] не происходит".

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Помимо визита ради заверения в поддержке, чиновники Пентагона также надеются "узнать больше от украинских лидеров о том, как будет развиваться их стратегия против России сейчас, когда наступает зима".

Они ожидают, что Москва воспользуется холодным сезоном для перегруппировки сил и нанесения ударов по украинским электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, как это было прошлой зимой.

Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Это второй визит главы Пентагона в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: в прошлый раз Остин был там 24 апреля 2022 года.

Он считает, что США нужно общаться с врагами и подчеркнул необходимость поддерживать каналы связи с Россией даже сейчас.

В конце октября 2023 года Остин запросил $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут.

На этой неделе, 22 ноября, состоится 17-я встреча союзников и партнеров Украины в формате антипутинской коалиции "Рамштайн".

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