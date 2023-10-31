Остин и Блинкен будут просить Конгресс об общем пакете помощи Украине и Израилю – Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен будут просить Конгресс одобрить общий пакет на $106 млрд для поддержки Украины, Израиля и безопасности границ Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

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20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут средства.

Журналисты Reuters отмечают, что Остин и Блинкен сегодня дадут показания комитету по ассигнованиям американского Сената по соответствующему запросу Байдена.

Сегодня утром новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины.

Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Байден и напомнил о важности продления помощи Украине.

В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления.

Секретарь СНБО Данилов сказал, что это "естественно" и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.

11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

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