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Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 22 листопада

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 16:28
Нове засідання у форматі
Ллойд Остін (Фото: EPA)

У середу, 22 листопада,  відбудеться 17-те засідання у форматі "Рамштайн". Про це повідомила пресслужба Міноборони Норвегії, анонсуючи участь у заході очільника відомства Бйорна Арільда Грама.

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У засіданні візьмуть участь міністри оборони та керівники оборонних відомств із близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Анонсуючи Рамштайн-17, у Пентагоні заявили, що Вашингтон збирається й надалі надавати пакети військової допомоги Україні, хоча їх стане менше, поки немає схвалення нового фінансування від Конгресу.

Оксана Житнюк
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військова допомогарамштайн
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