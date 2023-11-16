Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 22 листопада

У середу, 22 листопада, відбудеться 17-те засідання у форматі "Рамштайн". Про це повідомила пресслужба Міноборони Норвегії, анонсуючи участь у заході очільника відомства Бйорна Арільда Грама.

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У засіданні візьмуть участь міністри оборони та керівники оборонних відомств із близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Анонсуючи Рамштайн-17, у Пентагоні заявили, що Вашингтон збирається й надалі надавати пакети військової допомоги Україні, хоча їх стане менше, поки немає схвалення нового фінансування від Конгресу.

У Рамштайні-16, який проходив 11 жовтня у Брюсселі, взяв участь Зеленський. Тоді він закликав союзників не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.

На тому ж брифінгу глава Пентагону пояснив важливість допомоги Україні.

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