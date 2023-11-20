UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Больше артиллерии. США выделили новый пакет военной помощи – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 19:37
Больше артиллерии. США выделили новый пакет военной помощи – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Украины, в котором будет больше артиллерии, чтобы усилить оборону и наступление ВСУ на захваченные россиянами украинские территории. Об этом он заявил в вечернем обращении.

По словам Зеленского, на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином была обсуждена ситуация на поле боя и ее перспективы.

Речь шла о том, как можно усилить оборону и способность ВСУ освобождать оккупированные территории.

"Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии, снарядов, которые нужны именно сейчас", – сказал президент.

  • Это второй визит главы Пентагона в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: в прошлый раз Остин был там 24 апреля 2022 года.
  • Он считает, что США нужно общаться с врагами, и подчеркнул необходимость поддерживать каналы связи с Россией даже сейчас.
  • Глава Пентагона заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном неотложных и долгосрочных оборонных потребностей страны.

Читайте также: Зеленский поздравил Байдена с днем рождения, предложил ему определиться с победой

Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийснарядывойнавооружениеартиллериявоенная помощьЛлойд Остин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 