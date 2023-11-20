Больше артиллерии. США выделили новый пакет военной помощи – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Украины, в котором будет больше артиллерии, чтобы усилить оборону и наступление ВСУ на захваченные россиянами украинские территории. Об этом он заявил в вечернем обращении.

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По словам Зеленского, на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином была обсуждена ситуация на поле боя и ее перспективы.

Речь шла о том, как можно усилить оборону и способность ВСУ освобождать оккупированные территории.

"Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии, снарядов, которые нужны именно сейчас", – сказал президент.

Это второй визит главы Пентагона в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: в прошлый раз Остин был там 24 апреля 2022 года.

Он считает, что США нужно общаться с врагами, и подчеркнул необходимость поддерживать каналы связи с Россией даже сейчас.

Глава Пентагона заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном неотложных и долгосрочных оборонных потребностей страны.

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