Конгресс идет на зимние каникулы без решения о помощи Украине. В Белом доме отреагировали

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа

Карин Жан-Пьер (Скриншот из видео)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отвлекаться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Однако спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", – сказала она.

Жан-Пьер добавила, что такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями американского Конгресса наблюдают в Москве, Пекине и Тегеране.

"Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира", – резюмировала она.

Вчера The Washington Post общался с несколькими конгрессменами, настаивающими на продолжении работы Конгресса на следующей неделе. По их словам, если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут тяжелее.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл был убежден, что к Рождеству Конгресс не примет решение о помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

Читайте также: Зеленский встретился со спикером Палаты представителей. Джонсон высказался по поводу финансирования