Зеленський: Путін не виграв жодної операції за рік. Ми маємо реалістичну стратегію
Протягом 2023 року Росія не здобула жодної воєнної перемоги, а Сили оборони наразі готують нові кроки для звільнення українських земель від окупантів – держава має план дій. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників онлайн-саміту лідерів G7.
"Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті", – сказав Зеленський.
Однак, за його словами, Сили оборони "витримують удари".
"Путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готуємося до наступних кроків. І далекобійні засоби в цьому допомагають. І дуже допоможуть", – заявив Зеленський.
Президент запевнив, що Україна має "реалістичну стратегію дій", і українські зусилля за підтримки західних партнерів здатні забезпечити Силам оборони успіх на землі.
- Сьогодні міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Залужний у привітанні з Днем ЗСУ заявив, що Україна не має права на поразку у війні.
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