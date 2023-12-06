Протягом 2023 року Росія не здобула жодної воєнної перемоги, а Сили оборони наразі готують нові кроки для звільнення українських земель від окупантів – держава має план дій. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників онлайн-саміту лідерів G7.

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"Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті", – сказав Зеленський.

Однак, за його словами, Сили оборони "витримують удари".

"Путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готуємося до наступних кроків. І далекобійні засоби в цьому допомагають. І дуже допоможуть", – заявив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна має "реалістичну стратегію дій", і українські зусилля за підтримки західних партнерів здатні забезпечити Силам оборони успіх на землі.

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