Протягом 2023 року Росія не здобула жодної воєнної перемоги, а Сили оборони наразі готують нові кроки для звільнення українських земель від окупантів – держава має план дій. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників онлайн-саміту лідерів G7.

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"Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті", – сказав Зеленський.

Однак, за його словами, Сили оборони "витримують удари".

"Путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готуємося до наступних кроків. І далекобійні засоби в цьому допомагають. І дуже допоможуть", – заявив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна має "реалістичну стратегію дій", і українські зусилля за підтримки західних партнерів здатні забезпечити Силам оборони успіх на землі.

Сьогодні міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Залужний у привітанні з Днем ЗСУ заявив, що Україна не має права на поразку у війні.

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