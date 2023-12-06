Залужний: Україна не має права на поразку у війні — відео
Головнокомандувач Валерій Залужний привітав країну із Днем Збройних Сил України. Відповідне звернення опублікувала пресслужба воєначальника.
Генерал подякував солдатам, сержантам та офіцерам за боротьбу проти російських окупантів.
"Схиляю голову перед тими, хто сьогодні у вогні боїв і під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та знищує підступного ворога", – сказав Залужний.
Він зазначив, що українські воїни б'ються за майбутнє своїх дітей.
"Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь: хоч би як важко нам не було, але точно не буде соромно", — заявив головком.
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