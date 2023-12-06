Головнокомандувач Валерій Залужний привітав країну із Днем Збройних Сил України. Відповідне звернення опублікувала пресслужба воєначальника.

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Генерал подякував солдатам, сержантам та офіцерам за боротьбу проти російських окупантів.

"Схиляю голову перед тими, хто сьогодні у вогні боїв і під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та знищує підступного ворога", – сказав Залужний.

Він зазначив, що українські воїни б'ються за майбутнє своїх дітей.

"Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь: хоч би як важко нам не було, але точно не буде соромно", — заявив головком.

Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилила активність Су-25 та Ка-52.

Евакуаційна група "Білий янгол", створена поліцейськими Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка першого дня зими.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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