Евакуаційна група "Білий янгол", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка у перший день зими. За словами правоохоронців, зараз у місті залишається близько 1300 людей.

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У ролику поліціянти їздять дорогами Авдіївки, інколи зустрічаючи місцевих жителів. За їхніми словами, умови життя тут – "апокаліптичні".

На кадрах – розруха, знищені житлові будинки, торговельні центри, обвуглені автівки. З деяких п'ятиповерхівок в реальному часі йде чорний дим.

"Учора цей будинок стояв – сьогодні вже немає. І так щодня", – розповів один з поліціянтів.

За словами медиків, авдіївська лікарня працює. Проте стаціонарних хворих мало, оскільки через постійні обстріли перебувати у лікарні небезпечно.

27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.

Протягом 1 грудня Сили оборони відбили в районі Авдіївки 21 ворожу атаку.

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