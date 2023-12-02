Поліціянти показали Авдіївку наживо – зруйноване місто, в якому живуть 1300 людей: відео
Евакуаційна група "Білий янгол", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка у перший день зими. За словами правоохоронців, зараз у місті залишається близько 1300 людей.
У ролику поліціянти їздять дорогами Авдіївки, інколи зустрічаючи місцевих жителів. За їхніми словами, умови життя тут – "апокаліптичні".
На кадрах – розруха, знищені житлові будинки, торговельні центри, обвуглені автівки. З деяких п'ятиповерхівок в реальному часі йде чорний дим.
"Учора цей будинок стояв – сьогодні вже немає. І так щодня", – розповів один з поліціянтів.
За словами медиків, авдіївська лікарня працює. Проте стаціонарних хворих мало, оскільки через постійні обстріли перебувати у лікарні небезпечно.
- 27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.
- Протягом 1 грудня Сили оборони відбили в районі Авдіївки 21 ворожу атаку.
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