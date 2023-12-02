Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы. По словам правоохранителей, сейчас в городе остается около 1300 человек.

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В ролике полицейские ездят по дорогам Авдеевки, иногда встречая местных жителей. По их словам, условия жизни здесь – "апокалиптические".

На кадрах – разруха, уничтожены жилые дома, торговые центры, обуглены автомобили. Из некоторых пятиэтажек в реальном времени идет черный дым.

"Вчера этот дом стоял – сегодня уже нет. И так каждый день", – рассказал один из полицейских.

По словам медиков, авдеевская больница работает. Однако стационарных больных мало, поскольку из-за постоянных обстрелов находиться в больнице небезопасно.

27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

В течение 1 декабря Силы обороны отбили в районе Авдеевки 21 вражескую атаку.

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