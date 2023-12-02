Полицейские показали Авдеевку вживую – город-руины, в котором живут 1300 человек: видео
Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы. По словам правоохранителей, сейчас в городе остается около 1300 человек.
В ролике полицейские ездят по дорогам Авдеевки, иногда встречая местных жителей. По их словам, условия жизни здесь – "апокалиптические".
На кадрах – разруха, уничтожены жилые дома, торговые центры, обуглены автомобили. Из некоторых пятиэтажек в реальном времени идет черный дым.
"Вчера этот дом стоял – сегодня уже нет. И так каждый день", – рассказал один из полицейских.
По словам медиков, авдеевская больница работает. Однако стационарных больных мало, поскольку из-за постоянных обстрелов находиться в больнице небезопасно.
- 27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
- В течение 1 декабря Силы обороны отбили в районе Авдеевки 21 вражескую атаку.
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