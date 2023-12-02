Генштаб: Рівносильно важкі бої під Бахмутом та Авдіївкою, Росія тисне на півдні – карта

За словами військових, за 24 години на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. По 21 з них прийшлося на райони під Авдіївкою та Бахмутом

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупаційні війська активно наступали в районах Бахмута та Авдіївки, штурмували позиції Сил оборони на півдні. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За словами військових, за 24 години на фронті відбулося 84 бойові зіткнення.

Рівно по 21 ворожій атаці українські бійці відбили на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там росіяни наступали в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, а також Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського відповідно.

Фронт на Авдіївському напрямку (Карта: deepstate)

Фронт на Бахмутському напрямку (Карта: deepstate)

Під Куп'янськом Сили оборони відбили 13 атак росіян в районах Стельмахівки та Синьківки.

Біля Серебрянського лісу під Кремінною відбито вісім атак.

За підтримки авіації окупанти штурмували Новомихайлівку на Мар'їнському напрямку.

Також ворог намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового на півдні. Там відбито вісім та чотири атаки відповідно.

Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Ракетники та артилеристи уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ять складів боєприпасів противника.

27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.

Спікер Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.

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