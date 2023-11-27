На лівому березі Херсонщини окупанти концентрують резерви та збирають техніку – речник УДА

Через негоду не може стабільно діяти піхота та зменшується активність артилерії, проте окупанти активно використовують авіацію, зазначив Братчук

Росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра, заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Про це він розповів для великого матеріалу LIGA.net про ситуацію на фронті з настанням холодів.

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За словами Братчука, на півдні через сніг і шквальний вітер не може стабільно діяти піхота та зменшується активність артилерії, натомість окупанти активно використовують авіацію, бомбардуючи керованими та фугасними авіабомбами.

"На будь-якому напрямку дуже багато залежить від логістики, від забезпечення боєкомплектом, провіантом, а головне – боєкомплектом, На півдні зараз ця логістика ускладнена. І для нас, і для ворога", - додав речник УДА.

Полковник запасу ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов зазначив, що за тиждень угруповання росіян збільшилось на лівому березі майже на 5000 – до 69 700 осіб, це підтяглися додаткові підрозділи десантно-штурмових дивізій.

"Вони безпосередньо зараз не задіяні у веденні бойових дій, але поступово концентруються в районі заповідника "Асканія-Нова". Найімовірніше, вони виконуватимуть роль пожежного резерву – їх кидатимуть туди, де найбільш важливо закрити дірки у власній обороні", – пояснив він.

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Селезньов заявив, що бої там йдуть у складних, несприятливих для українських захисників умовах: окупанти на півдні Херсонської області мають достатньо артилерії та бронетехніки, у них є можливість використовувати авіаційну підтримку для реалізації своїх завдань.

За словами ексспікера Генштабу, українські морпіхи тримають оборонні рубежі та позиції від трьох до восьми кілометрів, і вони поки що не можуть просунутися далі, інакше вийдуть з-під парасольки української протиповітряної оборони.

"Ключове питання: як зігрітися в польових умовах, як дати можливість військовим відпочивати, як дотримуватися чіткого алгоритму медичної евакуації. Та сама "золота година" на евакуацію поранених взимку скорочується. Важко всім, хто перебуває в полі. На Херсонщині морпіхи діють в плавнях, де ґрунтові води близько і можливість створювати захисні споруди ускладнена", – додав Селезньов.

Братчук зауважив, що можливість переховуватись для українських захисників у будівлях населених пунктів також практично відсутня.

"Фортифікація дуже складна. Багато руйнувань, бо потужна авіація працює постійно. Від тих самих Кринок, думаю, вже нічого не залишилось", – додав він.

Кринки – село на лівому березі Херсонської області. Різні OSINT-дослідники фіксують частину населеного пункту або як сіру зону, або як звільнену українськими захисниками.

Утім, Генеральний штаб ЗСУ ще офіційно не повідомляв про бої в селі.

Карта: Deepstate

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Речник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.

Речник командування Сухопутних військ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою ж активною, як і минулого тижня.

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