Росія намагається наступати на Куп'янськ, а на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак – Фітьо

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою ж активною, як і минулого тижня

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо у матеріалі для LIGA.net заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою ж активною, як і минулого тижня.

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"Загалом негода торкнулася і нас. Сніг почав падати, але не спостерігається такої негоди, як у південних областях. Українські захисники готові до зимового періоду, і будемо надавати опір окупантам всіма наявними силами та засобами", – сказав він.

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Він додав, що за добу українські захисники відбили на напрямку десять атак окупантів.

"Противник не припиняє спробу вийти на околиці Синьківки, щоб її захопити й розвинути наступ на Куп'янськ. Також тривають бойові дії в районі Серебрянського лісництва", – сказав Фітьо.

За його словами, ворог 353 рази обстрілював українські позиції з артилерії та мінометів, двічі – авіацією. Окрім цього, росіяни застосували проти українських захисників 13 дронів-камікадзе.

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Він додав, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили десять атак — це Богданівка, Кліщіївка, Андріївка.

"Противник не залишає спроб витіснити наших захисників з позицій в Кліщіївці. Завдали 17 авіаударів, 18 дронів-камікадзе та здійснили 534 обстріли", – каже Фітьо.

На цьому напрямку Сили оборони ліквідували 129 окупантів за минулу добу, знищили 41 зразок військової техніки, серед яких — один танк, зазначив він.

У Куп’янському районі в селищі Дворічна росіяни вдарили по слідчо-оперативній групі, яка їхала затримувати колаборантів. Це сталося 8 листопада 2023 року.

Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 63 бойові зіткнення. Найгарячіше – під Бахмутом та Авдіївкою. На Куп'янському напрямку росіяни наступали в районі Іванівки та Синьківки.

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