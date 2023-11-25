Бійці 140 окремого розвідувального батальйону ВМС ЗСУ за допомогою ракетної системи M142 HIMARS вдарили по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA на лівобережжі Херсонської області. Відео з'явилось у Telegram-каналах.

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Військові провели спостереження та виявили у посадці розрахунок росіян. За даними OSINT-каналу КіберБорошно, епізод відбувся між Обривкою та Новою Маячкою на лівобережжі Херсонщини.

Після здійснення розвідки, бійці навели на розрахунок БпЛА ZALA імовірно, комплекс аеророзвідки Shark, внаслідок чого у росіян поменшало дронів.

ДОВІДКА. ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников". ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.

8 серпня з'явилось відео, як бійці 110-ї ОМБр разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку.

7 вересня українська аеророзвідка показала знищення автомобіля російських окупантів із причепом, який, імовірно, використовували оператори безпілотників Zala – відео удару HIMARS.

12 вересня артилерія Сил оборони одиничним ударом знищила пункт базування російських операторів безпілотників "Ланцет".

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