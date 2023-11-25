Бойцы 140 отдельного разведывательного батальона ВМС ВСУ с помощью ракетной системы M142 HIMARS ударили по местонахождению экипажей беспилотников ZALA на левобережье Херсонской области. Видео появилось в Telegram-каналах.

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Военные провели наблюдение и обнаружили в посадке расчет россиян. По данным OSINT-канала КіберБорошно, эпизод произошел между Обрывкой и Новой Маячкой на левобережье Херсонской области.

После осуществления разведки, бойцы навели на расчет БпЛА ZALA предположительно комплекс аэроразведки Shark, вследствие чего у россиян стало меньше дронов.

СПРАВКА. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников". ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.

8 августа появилось видео, как бойцы 110-й ОМБр вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении.

7 сентября украинская аэроразведка показала уничтожение автомобиля российских кафиров с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников Zala – видео удара HIMARS.

12 сентября артиллерия сил обороны единичным ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет".

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