Бойцы 140 отдельного разведывательного батальона ВМС ВСУ с помощью ракетной системы M142 HIMARS ударили по местонахождению экипажей беспилотников ZALA на левобережье Херсонской области. Видео появилось в Telegram-каналах.
Военные провели наблюдение и обнаружили в посадке расчет россиян. По данным OSINT-канала КіберБорошно, эпизод произошел между Обрывкой и Новой Маячкой на левобережье Херсонской области.
После осуществления разведки, бойцы навели на расчет БпЛА ZALA предположительно комплекс аэроразведки Shark, вследствие чего у россиян стало меньше дронов.
СПРАВКА. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников". ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.
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