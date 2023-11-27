Генштаб: Жорстокі бої під Бахмутом та Авдіївкою, ЗСУ утримують позиції під Херсоном – мапа

Російські окупанти протягом минулої доби найактивніше наступали у районах Бахмута та Авдіївки, українські бійці й далі утримують позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За словами військових, за добу на фронті відбулося 63 бойові зіткнення. В районі Бахмута Сили оборони відбили 10 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного.

Не полишаючи спроб оточити Авдіївку, окупанти наступали в районах Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського. Українські військові відбили 30 ворожих атак.

В районі Куп'янська було відбито сім атак загарбників: біля Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Біля Кремінної ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісу, успіху не мав.

В районах Мар'їнки та Новомихайлівки відбито сім атак окупантів.

ЗСУ продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку, на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку утримують зайняті позиції.

Українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Один з офіцерів 59-бригади імені Якова Гандзюка розказав, що росіяни штурмують Авдіївку "в лоб" і це виглядає як "психічна атака".

21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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