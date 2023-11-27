Генштаб: Жестокие бои у Бахмута и Авдеевки, ВСУ удерживают позиции под Херсоном – карта
Российские оккупанты за прошедшие сутки наиболее активно наступали в районах Бахмута и Авдеевки, украинские бойцы продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
По словам военных, за сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. В районе Бахмута Силы обороны отбили 10 атак врага возле Богдановки, Клещеевки, Андреевки и восточнее Северного.
Не оставляя попыток окружить Авдеевку, оккупанты наступали в районах Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского. Украинские военные отбили 30 вражеских атак.
В районе Купянска было отбито семь атак захватчиков: возле Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.
Возле Кременной враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского леса, успеха не имел.
В районах Марьинки и Новомихайловки отбиты семь атак оккупантов.
ВСУ продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении, на левобережье Днепра в Херсонском направлении удерживают занятые позиции.
Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.
- Один из офицеров 59-бригады имени Якова Гандзюка рассказал, что россияне штурмуют Авдеевку "в лоб" и это выглядит как "психическая атака".
- 21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
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