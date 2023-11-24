Офіцер 59 ОМБр: Росіяни штурмують Авдіївку "в лоб", це виглядає як "психічна атака"

Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі Радіо Свобода заявив, що російські окупанти штурмують Авдіївку "в лоб", і це виглядає як "психічна атака".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На всіх напрямках вони давлять, роблять спроби захвату. Зараз вони ширшим клином ліворуч та праворуч штурмують. До того ж почали штурмувати прям в лоб саму Авдіївку. Виглядає як психічна атака", – сказав він.

За його словами, раніше таких атак українські військові не спостерігали. Ситуація поблизу міста стабільно неспокійна, атаки продовжуються постійно, проте, з різною інтенсивністю.

Відповідаючи на запитання, у зв'язку з чим змінюється інтенсивність штурмів, Цехоцький сказав: "Мабуть, з тих ідіотських політичних задач та строків, які їм ставить їхнє командування".

19 листопада спікер Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.

21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

Читайте також: ЗСУ: Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку, втрати різко зросли. Багато бронетехніки

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.