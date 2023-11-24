Офіцер 59 ОМБр: Росіяни штурмують Авдіївку "в лоб", це виглядає як "психічна атака"
Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі Радіо Свобода заявив, що російські окупанти штурмують Авдіївку "в лоб", і це виглядає як "психічна атака".
"На всіх напрямках вони давлять, роблять спроби захвату. Зараз вони ширшим клином ліворуч та праворуч штурмують. До того ж почали штурмувати прям в лоб саму Авдіївку. Виглядає як психічна атака", – сказав він.
За його словами, раніше таких атак українські військові не спостерігали. Ситуація поблизу міста стабільно неспокійна, атаки продовжуються постійно, проте, з різною інтенсивністю.
Відповідаючи на запитання, у зв'язку з чим змінюється інтенсивність штурмів, Цехоцький сказав: "Мабуть, з тих ідіотських політичних задач та строків, які їм ставить їхнє командування".
- 19 листопада спікер Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.
- 21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.
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