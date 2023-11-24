Офицер 59 ОМБр: Россияне штурмуют Авдеевку "в лоб", это выглядит как "психическая атака"

Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Радио Свобода заявил, что российские оккупанты штурмуют Авдеевку "в лоб", и это выглядит как "психическая атака".

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"На всех направлениях они давят, делают попытки захвата. Сейчас они более широким клином слева и справа штурмуют. К тому же начали штурмовать прямо в лоб саму Авдеевку. Выглядит как психическая атака", – сказал он.

По его словам, ранее подобных атак украинские военные не наблюдали. Ситуация вблизи города стабильно беспокойна, атаки продолжаются постоянно, однако с разной интенсивностью.

Отвечая на вопрос, в связи с чем меняется интенсивность штурмов, Цехоцкий сказал: "Видимо из тех идиотских политических задач и сроков, которые им ставит их командование".

19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.

21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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