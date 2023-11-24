UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Офицер 59 ОМБр: Россияне штурмуют Авдеевку "в лоб", это выглядит как "психическая атака"

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 23:48
Офицер 59 ОМБр: Россияне штурмуют Авдеевку
Фото: Генштаб ВСУ

Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Радио Свобода заявил, что российские оккупанты штурмуют Авдеевку "в лоб", и это выглядит как "психическая атака".

"На всех направлениях они давят, делают попытки захвата. Сейчас они более широким клином слева и справа штурмуют. К тому же начали штурмовать прямо в лоб саму Авдеевку. Выглядит как психическая атака", – сказал он.

По его словам, ранее подобных атак украинские военные не наблюдали. Ситуация вблизи города стабильно беспокойна, атаки продолжаются постоянно, однако с разной интенсивностью.

Отвечая на вопрос, в связи с чем меняется интенсивность штурмов, Цехоцкий сказал: "Видимо из тех идиотских политических задач и сроков, которые им ставит их командование".

Карта: deepstate

  • 19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.
  • 21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

Читайте также: Россия начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко выросли. Многие бронетехники

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкасергей цехоцкий

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 