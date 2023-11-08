Росіяни скинули гранату на поліціянтів, які їхали затримувати колаборантів – фото

У Куп’янському районі в селищі Дворічна росіяни вдарили по слідчо-оперативній групі, яка їхала затримувати колаборантів. Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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В машині їхало троє – дільничний на пасажирському сидінні та оперативник за кермом.

"Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів у тому, що вони – мішень", – повідомив Болвінов.

Спочатку правоохоронці спробували відірватися, але зрозуміли, що цього зробити не вдасться, тому оперативник, який був за кермом, дав команду вистрибувати з машини, і в цю секунду пролунав вибух.

"Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання", – розповів слідчий Микола Харченко.

Правоохоронці отримали контузії.

4 листопада Сирський повідомив, що під Куп'янськом окупанти отримали відсіч, зазнали втрат і почали перегрупування.

Сьогодні у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що у напрямку Куп'янська Сили оборони відбили шість атак у районах Синьківки, Іванівки та Берестового.

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