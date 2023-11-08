Россияне сбросили гранату на полицейских, которые ехали задерживать коллаборантов – фото
В Купянском районе в поселке Двуречная россияне ударили по следственно-оперативной группе, которая ехала задерживать коллаборантов. Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
В машине ехали три человека – участковый на пассажирском сиденье и оперативник за рулем.
"Дрона никто не видел, но характерный звук не оставлял сомнений в том, что они – мишень", – сообщил Болвинов.
Сначала правоохранители попытались оторваться, но поняли, что этого сделать не удастся, поэтому оперативник, который был за рулем, дал команду выпрыгивать из машины, и в эту секунду раздался взрыв.
"Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания", – рассказал следователь Николай Харченко.
Правоохранители получили контузию.
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