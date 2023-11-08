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Россияне сбросили гранату на полицейских, которые ехали задерживать коллаборантов – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 13:09
Россияне сбросили гранату на полицейских, которые ехали задерживать коллаборантов – фото - Фото
Фото - Сергей Болвинов, Facebook

В Купянском районе в поселке Двуречная россияне ударили по следственно-оперативной группе, которая ехала задерживать коллаборантов. Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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В машине ехали три человека – участковый на пассажирском сиденье и оперативник за рулем.

"Дрона никто не видел, но характерный звук не оставлял сомнений в том, что они – мишень", – сообщил Болвинов.

Сначала правоохранители попытались оторваться, но поняли, что этого сделать не удастся, поэтому оперативник, который был за рулем, дал команду выпрыгивать из машины, и в эту секунду раздался взрыв.

"Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания", – рассказал следователь Николай Харченко.

Правоохранители получили контузию.

Россияне сбросили гранату на полицейских, которые ехали задерживать коллаборантов – фото
  • 4 ноября Сырский сообщил, что под Купянском оккупанты получили отпор, понесли потери и начали перегруппировку.
  • Сегодня в утренней сводке Генштаб сообщил, что в направлении Купянска Силы обороны отбили шесть атак в районах Синьковки, Ивановки и Берестового.
Оксана Житнюк
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