Під Куп'янськом окупанти отримали відсіч, зазнали втрат і почали перегрупування – Сирський

На ділянці Ягідне – Куп'янськ-Вузловий окупанти зазнали значних втрат, зупинили активні дії та проводять перегрупування. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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За словами генерала, росіяни продовжують наступати в районі Куп'янського лісу, Первомайського та Орлянського, а також нарощують зусилля для захоплення панівних висот та створення умов для атаки на Куп'янськ.

За тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів досягли 583 осіб (убитими – 220, пораненими – 358, п'ятьох захоплено в полон), написав Сирський.

У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг вважає, що зусилля РФ із захоплення Авдіївки та просування до Куп'янська переслідують головним чином пропагандистські цілі, і найближчі тижні на цих напрямках, ймовірно, будуть "спекотними".

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