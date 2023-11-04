RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Під Куп'янськом окупанти отримали відсіч, зазнали втрат і почали перегрупування – Сирський

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 19:32
Під Куп'янськом окупанти отримали відсіч, зазнали втрат і почали перегрупування – Сирський - Фото
Олександр Сирський (Фото - Telegram Military Media Center)

На ділянці Ягідне – Куп'янськ-Вузловий окупанти зазнали значних втрат, зупинили активні дії та проводять перегрупування. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За словами генерала, росіяни продовжують наступати в районі Куп'янського лісу, Первомайського та Орлянського, а також нарощують зусилля для захоплення панівних висот та створення умов для атаки на Куп'янськ.

За тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів досягли 583 осіб (убитими – 220, пораненими – 358, п'ятьох захоплено в полон), написав Сирський.

  • У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.
  • Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг вважає, що зусилля РФ із захоплення Авдіївки та просування до Куп'янська переслідують головним чином пропагандистські цілі, і найближчі тижні на цих напрямках, ймовірно, будуть "спекотними".

Читайте також: Генштаб: РФ атакує від Куп'янська до Запоріжжя, жорстокі штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаолександр сирськийкупянський напрямок
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 