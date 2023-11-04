Під Куп'янськом окупанти отримали відсіч, зазнали втрат і почали перегрупування – Сирський
04.11.2023, 19:32
Олександр Сирський (Фото - Telegram Military Media Center)
На ділянці Ягідне – Куп'янськ-Вузловий окупанти зазнали значних втрат, зупинили активні дії та проводять перегрупування. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
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За словами генерала, росіяни продовжують наступати в районі Куп'янського лісу, Первомайського та Орлянського, а також нарощують зусилля для захоплення панівних висот та створення умов для атаки на Куп'янськ.
За тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів досягли 583 осіб (убитими – 220, пораненими – 358, п'ятьох захоплено в полон), написав Сирський.
- У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.
- Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг вважає, що зусилля РФ із захоплення Авдіївки та просування до Куп'янська переслідують головним чином пропагандистські цілі, і найближчі тижні на цих напрямках, ймовірно, будуть "спекотними".
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