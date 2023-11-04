Генштаб: РФ атакує від Куп'янська до Запоріжжя, жорстокі штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта
04.11.2023, 07:20
Українська БМП (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 66 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було відбито близько 10 атак у районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки.
У районі Кремінної росіяни безуспішно наступали поблизу Верхньокам'янського.
Під Бахмутом українські воїни відбили близько 10 атак у районі Кліщіївки, також захлинулися штурми росіян біля Хромового та Богданівки. Сили оборони продовжують поступ на південному фланзі.
Армія РФ продовжує спроби оточити Авдіївку, безуспішними були атаки в районах Степового, Тоненького, Авдіївки, Сєверного та Первомайського, ЗСУ відбили близько 20 штурмів.
Також провальними були близько 20 атак ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Успіху загарбники не мали й у районі Старомайорського.
У Запорізькій області окупанти намагалися відбити позиції неподалік Роботиного. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.
Українська авіація за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження росіян, станцію радіоелектронної боротьби, станцію радіолокації, два склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів.
- Раніше генерал Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 483 особи та 31 одиницю техніки, без успіху наступали на Авдіївку.
- У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.
- Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.
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