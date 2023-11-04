Генштаб: РФ атакує від Куп'янська до Запоріжжя, жорстокі штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 66 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було відбито близько 10 атак у районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки.





У районі Кремінної росіяни безуспішно наступали поблизу Верхньокам'янського.

Під Бахмутом українські воїни відбили близько 10 атак у районі Кліщіївки, також захлинулися штурми росіян біля Хромового та Богданівки. Сили оборони продовжують поступ на південному фланзі.





Армія РФ продовжує спроби оточити Авдіївку, безуспішними були атаки в районах Степового, Тоненького, Авдіївки, Сєверного та Первомайського, ЗСУ відбили близько 20 штурмів.

Також провальними були близько 20 атак ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Успіху загарбники не мали й у районі Старомайорського.





У Запорізькій області окупанти намагалися відбити позиції неподалік Роботиного. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Українська авіація за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження росіян, станцію радіоелектронної боротьби, станцію радіолокації, два склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів.

Раніше генерал Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 483 особи та 31 одиницю техніки, без успіху наступали на Авдіївку.

У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.

Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.

Дивіться також: "Влаштували пекло, десятки одиниць". Біля Авдіївки президентська бригада спалила колону РФ — відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.