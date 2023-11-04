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Генштаб: РФ атакует от Купянска до Запорожья, жестокие штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 07:20
Генштаб: РФ атакует от Купянска до Запорожья, жестокие штурмы Авдеевки и Марьинки — карта - Фото
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. В направлении Купянска было отбито около 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки.

В районе Кременной россияне безуспешно наступали вблизи Верхнекаменского. 

Под Бахмутом украинские воины отбили около 10 атак в районе Клещеевки, также захлебнулись штурмы россиян около Хромового и Богдановки. Силы обороны продолжат продвижение на южном фланге. 

Армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку, безуспешными были атаки в районах Степового, Тоненького, Авдеевки, Северного и Первомайского, ВСУ отбили около 20 штурмов. 
Также провальными были около 20 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Успеха захватчики не имели и в районе Старомайорского.

В Запорожской области оккупанты пытались отбить позиции неподалеку от Работино. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам. 
Ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения россиян, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, два склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств. 
  • Ранее генерал Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 483 человека и 31 единицу техники, без успеха наступали на Авдеевку.
  • В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники.
  • Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска. 

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Дмитрий Гриниченко
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