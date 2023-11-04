Генштаб: РФ атакует от Купянска до Запорожья, жестокие штурмы Авдеевки и Марьинки — карта
04.11.2023, 07:20
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. В направлении Купянска было отбито около 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки.
В районе Кременной россияне безуспешно наступали вблизи Верхнекаменского.
Под Бахмутом украинские воины отбили около 10 атак в районе Клещеевки, также захлебнулись штурмы россиян около Хромового и Богдановки. Силы обороны продолжат продвижение на южном фланге.
Армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку, безуспешными были атаки в районах Степового, Тоненького, Авдеевки, Северного и Первомайского, ВСУ отбили около 20 штурмов.
Также провальными были около 20 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Успеха захватчики не имели и в районе Старомайорского.
В Запорожской области оккупанты пытались отбить позиции неподалеку от Работино. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения россиян, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, два склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств.
- Ранее генерал Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 483 человека и 31 единицу техники, без успеха наступали на Авдеевку.
- В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники.
- Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
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