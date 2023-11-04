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Под Купянском оккупанты получили отпор, понесли потери и начали перегруппировку – Сырский

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 19:32
Под Купянском оккупанты получили отпор, понесли потери и начали перегруппировку – Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото - Telegram Military Media Center)

На участке Ягодное – Купянск-Узловой оккупанты понесли значительные потери, остановили активные действия и проводят перегруппировку. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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По словам генерала, россияне продолжают наступать в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского, а также наращивают усилия для захвата господствующих высот и создания условий для атаки на Купянск.

За неделю на Купянском направлении потери оккупантов достигли 583 человек (убитыми – 220, ранеными – 358, пятеро захвачены в плен), написал Сырский.

  • В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники.
  • Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг считает, что усилия РФ по захвату Авдеевки и продвижению к Купянску преследуют главным образом пропагандистские цели, и ближайшие недели на этих направлениях, вероятно, будут "жаркими". 

Читайте также: Генштаб: РФ атакует от Купянска до Запорожья, жестокие штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

Сергей Бережной
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войнаалександр сырскийкупянское направление

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