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Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Старомайорського, жорстокі бої навколо Авдіївки — карта

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 07:16
Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Старомайорського, жорстокі бої навколо Авдіївки — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 45 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито шість атак у районах Синьківки, Іванівки та Берестового.

У районі Кремінної українські воїни відбили штурми росіян біля Серебрянського лісництва.

Під Бахмутом Сили оборони відбили шість атак у районах Богданівки, Андріївки та Кліщіївки, одночасно продовжують штурми на південному фланзі.

Загарбники продовжують спроби оточити Авдіївку та зазнають значних втрат, було відбито 14 атак біля Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.

Також відбито 17 штурмів армії РФ у районі Мар'їнки. Крім цього, противник безуспішно атакував у районі Старомайорського.
У Запорізькій області українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.
Українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також чотири — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили сім одиниць артилерії, два пункти управління, склад пального, район зосередження ворога, засіб протиповітряної оборони, дві станції радіолокації та станцію радіоелектронної боротьби.
  • Ось відео з Авдіївки: президентська бригада спалила колону РФ.
  • Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
  • Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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Дмитро Гриниченко
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