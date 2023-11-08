Генштаб: РФ наступает от Купянска до Старомайорского, жестокие бои вокруг Авдеевки — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито шесть атак в районах Синьковки, Ивановки и Берестово.

В районе Кременной украинские воины отбили штурмы россиян у Серебрянского лесничества.

Под Бахмутом Силы обороны отбили шесть атак в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки, одновременно продолжают штурмы на южном фланге.

Захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку и несут значительные потери, было отбито 14 атак около Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.





Также отражено 17 штурмов армии РФ в районе Марьинки. Кроме этого, противник безуспешно атаковал в районе Старомайорского. В Запорожской области украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам.

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