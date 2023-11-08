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Генштаб: РФ наступает от Купянска до Старомайорского, жестокие бои вокруг Авдеевки — карта

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 07:16
Генштаб: РФ наступает от Купянска до Старомайорского, жестокие бои вокруг Авдеевки — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито шесть атак в районах Синьковки, Ивановки и Берестово.

В районе Кременной украинские воины отбили штурмы россиян у Серебрянского лесничества. 

Под Бахмутом Силы обороны отбили шесть атак в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки, одновременно продолжают штурмы на южном фланге. 

Захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку и несут значительные потери, было отбито 14 атак около Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского. 

Также отражено 17 штурмов армии РФ в районе Марьинки. Кроме этого, противник безуспешно атаковал в районе Старомайорского. 
В Запорожской области украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам. 
Ракетчики и артиллеристы поразили семь единиц артиллерии, два пункта управления, склад горючего, район сосредоточения врага, средство противовоздушной обороны, две радиолокационные станции и станцию радиоэлектронной борьбы. 
  • Вот видео из Авдеевки: президентская бригада сожгла колонну РФ.
  • Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
  • Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

Смотрите также: Оборона Авдеевки. Разгром бронеколонны россиян, выживших засыпали кассетами: видео с дрона

Дмитрий Гриниченко
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