Генштаб: РФ наступает от Купянска до Старомайорского, жестокие бои вокруг Авдеевки — карта
08.11.2023, 07:16
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито шесть атак в районах Синьковки, Ивановки и Берестово.
В районе Кременной украинские воины отбили штурмы россиян у Серебрянского лесничества.
Под Бахмутом Силы обороны отбили шесть атак в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки, одновременно продолжают штурмы на южном фланге.
Захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку и несут значительные потери, было отбито 14 атак около Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.
Также отражено 17 штурмов армии РФ в районе Марьинки. Кроме этого, противник безуспешно атаковал в районе Старомайорского.
В Запорожской области украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили семь единиц артиллерии, два пункта управления, склад горючего, район сосредоточения врага, средство противовоздушной обороны, две радиолокационные станции и станцию радиоэлектронной борьбы.
- Вот видео из Авдеевки: президентская бригада сожгла колонну РФ.
- Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
- Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
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