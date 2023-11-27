РФ пытается наступать на Купянск, а на Бахмутском направлении ВСУ отбили 10 атак – Фитьо

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе

Фото – Генштаб ВСУ

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо в материале для LIGA.net заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.

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"В целом непогода коснулась и нас. Снег начал падать, но не наблюдается такой непогоды, как в южных областях. Украинские защитники готовы к зимнему периоду, и будем сопротивляться оккупантам всеми имеющимися силами и средствами", — сказал он.

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Он добавил, что за сутки украинские защитники отбили на направлении десять атак оккупантов.

"Противник не прекращает попытку выйти на окраины Синьковки, чтобы ее захватить и развить наступление на Купянск. Также продолжаются боевые действия в районе Серебрянского лесничества", — сказал Фитьо.

По его словам, враг 353 раза обстреливал украинские позиции из артиллерии и минометов, дважды – авиацией. Кроме того, россияне применили против украинских защитников 13 дронов-камикадзе.

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Он добавил, что на Бахмутском направлении украинские защитники отразили десять атак: Богдановка, Клещеевка, Андреевка.

"Противник не оставляет попыток вытеснить наших защитников с позиций в Клещеевке. Нанесли 17 авиаударов, 18 дронов-камикадзе и совершили 534 обстрела", — говорит Фитьо.

На этом направлении Силы обороны ликвидировали 129 оккупантов за минувшие сутки, уничтожили 41 образец военной техники, среди которых — один танк, отметил он.

В Купянском районе в поселке Дворечная россияне ударили по следственно-оперативной группе, которая ехала задерживать коллаборантов. Это произошло 8 ноября 2023 года.

Как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. Горячее всего – под Бахмутом и Авдеевкой. На Купянском направлении россияне наступали в районе Ивановки и Синьковки.

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