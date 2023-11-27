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Ексвагнерівці штурмують ЗСУ під Куп'янськом, але успіху не мають – Сирський

Этот материал также доступен на русском
27.11.2023, 12:06
Ексвагнерівці штурмують ЗСУ під Куп'янськом, але успіху не мають – Сирський - Фото
Фото: ЕРА, SERGEY KOZLOV

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що в районі Куп'янська українські позиції атакують колишні найманці терористичної групи Вагнера – вони долучаються до штурмових бригад типу "Шторм".

"На Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених "шторм", "шторм z", "шторм v". Фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів", – написав Сирський.

За його словами, жодних успіхів на цьому напрямку російські окупанти не мають.

Бойові дії тривають неподалік Іванівки та Синьківки Харківської області.

Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Найгарячіше – під Бахмутом та Авдіївкою.

Читайте також: ЗСУ: Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку, втрати різко зросли. Багато бронетехніки

Мілана Головань
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війнаВагнеролександр сирськийКуп'янськ

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