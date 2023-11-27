Ексвагнерівці штурмують ЗСУ під Куп'янськом, але успіху не мають – Сирський
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що в районі Куп'янська українські позиції атакують колишні найманці терористичної групи Вагнера – вони долучаються до штурмових бригад типу "Шторм".
"На Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених "шторм", "шторм z", "шторм v". Фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів", – написав Сирський.
За його словами, жодних успіхів на цьому напрямку російські окупанти не мають.
Бойові дії тривають неподалік Іванівки та Синьківки Харківської області.
Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Найгарячіше – під Бахмутом та Авдіївкою.
- У Куп’янському районі в селищі Дворічна росіяни вдарили по слідчо-оперативній групі, яка їхала затримувати колаборантів. Це сталося 8 листопада 2023 року.
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