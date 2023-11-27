UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-вагнеровцы штурмуют ВСУ под Купянском, но безуспешно – Сырский

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 12:06
Экс-вагнеровцы штурмуют ВСУ под Купянском, но безуспешно – Сырский - Фото
Фото: Ера, Sergey Kozlov

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в районе Купянска украинские позиции атакуют бывшие наемники террористической группы Вагнера – они приобщаются к штурмовым бригадам типа "Шторм".

"На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных "шторм", "шторм z", "шторм v". Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам", – написал Сырский.

По его словам, никаких успехов на данном направлении у российских оккупантов нет.

Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки Харьковской области.

Как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. Горячее всего – под Бахмутом и Авдеевкой.

Читайте также: Россия начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко выросли. Многие бронетехники

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакупянскВагнералександр сырский

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 