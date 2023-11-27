Экс-вагнеровцы штурмуют ВСУ под Купянском, но безуспешно – Сырский
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в районе Купянска украинские позиции атакуют бывшие наемники террористической группы Вагнера – они приобщаются к штурмовым бригадам типа "Шторм".
"На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных "шторм", "шторм z", "шторм v". Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам", – написал Сырский.
По его словам, никаких успехов на данном направлении у российских оккупантов нет.
Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки Харьковской области.
Как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. Горячее всего – под Бахмутом и Авдеевкой.
- В Купянском районе в поселке Двухлетняя россияне ударили по следственно-оперативной группе, которая ехала задерживать коллаборантов. Это произошло 8 ноября 2023 года.
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