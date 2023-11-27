Экс-вагнеровцы штурмуют ВСУ под Купянском, но безуспешно – Сырский

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в районе Купянска украинские позиции атакуют бывшие наемники террористической группы Вагнера – они приобщаются к штурмовым бригадам типа "Шторм".

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"На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных "шторм", "шторм z", "шторм v". Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам", – написал Сырский.

По его словам, никаких успехов на данном направлении у российских оккупантов нет.

Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки Харьковской области.

Как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. Горячее всего – под Бахмутом и Авдеевкой.

В Купянском районе в поселке Двухлетняя россияне ударили по следственно-оперативной группе, которая ехала задерживать коллаборантов. Это произошло 8 ноября 2023 года.

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