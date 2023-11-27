На левом берегу Херсонской области Россия концентрирует резервы – спикер УДА

Из-за непогоды не может стабильно действовать пехота, уменьшается активность артиллерии, но оккупанты активно используют авиацию, отметил Братчук.

Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра, заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Об этом он рассказал для обширного материала LIGA.net о ситуации на фронте с наступлением холодов.

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По словам Братчука, на юге из-за снега и шквального ветра не может стабильно действовать пехота и уменьшается активность артиллерии, а оккупанты активно используют авиацию, бомбардируя управляемыми и фугасными авиабомбами.

"На любом направлении очень многое зависит от логистики, от обеспечения боекомплектом, провиантом, а главное – боекомплектом. На юге сейчас эта логистика усложнена. И для нас, и для врага", – добавил спикер УДА.

Полковник запаса ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил, что за неделю группировка россиян увеличилась на левом берегу почти на 5000 – до 69 700 человек, это подтянулись дополнительные подразделения десантно-штурмовых дивизий.

"Они прямо сейчас не задействованы в ведении боевых действий, но постепенно концентрируются в районе заповедника "Аскания-Нова". Скорее всего, они будут выполнять роль пожарного резерва – их будут бросать туда, где наиболее важно закрыть дыры в собственной обороне", – объяснил он.

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Селезнев заявил, что бои там идут в сложных, неблагоприятных для украинских защитников условиях: оккупанты на юге Херсонской области имеют достаточно артиллерии и бронетехники, у них есть возможность использовать авиационную поддержку для реализации своих задач.

По словам экс-спикера Генштаба, украинские морпехи держат оборонительные рубежи и позиции от трех до восьми километров, и они пока не могут продвинуться дальше, иначе выйдут из-под зонта украинской противовоздушной обороны.

"Ключевой вопрос: как согреться в полевых условиях, как дать возможность военным отдыхать, как придерживаться четкого алгоритма медицинской эвакуации. Тот самый "золотой час" на эвакуацию раненых зимой сокращается. Трудно всем, кто находится в поле. В Херсонской области морпехи действуют в плавнях, где грунтовые воды близко и возможность создавать защитные сооружения усложнена", – добавил Селезнев.

Братчук отметил, что возможность укрываться для украинских защитников в зданиях населенных пунктов также практически отсутствует.

"Фортификация очень сложная. Много разрушений, потому что мощная авиация работает постоянно. От тех же Крынок, думаю, уже ничего не осталось", – добавил он.

Крынки – село на левом берегу Херсонской области. Разные OSINT-исследователи фиксируют часть населенного пункта либо как серую зону, либо как освобожденную украинскими защитниками.

Впрочем, Генеральный штаб ВСУ еще официально не сообщал о боях в селе.

Карта: Deepstate

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью. Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Представитель командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.

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