На левом берегу Херсонской области Россия концентрирует резервы – спикер УДА
Россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра, заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Об этом он рассказал для обширного материала LIGA.net о ситуации на фронте с наступлением холодов.
По словам Братчука, на юге из-за снега и шквального ветра не может стабильно действовать пехота и уменьшается активность артиллерии, а оккупанты активно используют авиацию, бомбардируя управляемыми и фугасными авиабомбами.
"На любом направлении очень многое зависит от логистики, от обеспечения боекомплектом, провиантом, а главное – боекомплектом. На юге сейчас эта логистика усложнена. И для нас, и для врага", – добавил спикер УДА.
Полковник запаса ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил, что за неделю группировка россиян увеличилась на левом берегу почти на 5000 – до 69 700 человек, это подтянулись дополнительные подразделения десантно-штурмовых дивизий.
"Они прямо сейчас не задействованы в ведении боевых действий, но постепенно концентрируются в районе заповедника "Аскания-Нова". Скорее всего, они будут выполнять роль пожарного резерва – их будут бросать туда, где наиболее важно закрыть дыры в собственной обороне", – объяснил он.
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Селезнев заявил, что бои там идут в сложных, неблагоприятных для украинских защитников условиях: оккупанты на юге Херсонской области имеют достаточно артиллерии и бронетехники, у них есть возможность использовать авиационную поддержку для реализации своих задач.
По словам экс-спикера Генштаба, украинские морпехи держат оборонительные рубежи и позиции от трех до восьми километров, и они пока не могут продвинуться дальше, иначе выйдут из-под зонта украинской противовоздушной обороны.
"Ключевой вопрос: как согреться в полевых условиях, как дать возможность военным отдыхать, как придерживаться четкого алгоритма медицинской эвакуации. Тот самый "золотой час" на эвакуацию раненых зимой сокращается. Трудно всем, кто находится в поле. В Херсонской области морпехи действуют в плавнях, где грунтовые воды близко и возможность создавать защитные сооружения усложнена", – добавил Селезнев.
Братчук отметил, что возможность укрываться для украинских защитников в зданиях населенных пунктов также практически отсутствует.
"Фортификация очень сложная. Много разрушений, потому что мощная авиация работает постоянно. От тех же Крынок, думаю, уже ничего не осталось", – добавил он.
Крынки – село на левом берегу Херсонской области. Разные OSINT-исследователи фиксируют часть населенного пункта либо как серую зону, либо как освобожденную украинскими защитниками.
Впрочем, Генеральный штаб ВСУ еще официально не сообщал о боях в селе.
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
- Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
- Представитель командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.
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