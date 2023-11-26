Сили оборони півдня України показали удар HIMARS по російській самохідній артилерійській установці "Акація". Відео опублікував Стратком ЗСУ.

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У поясненні до відео йдеться, що російську САУ 2С3 "Акацію" було виявлено на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Після цього по ній було завдано ракетного удару.

Вранці Генштаб повідомив, що ЗСУ утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра в зоні відповідальності угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку.

21 листопада у ГУР повідомили, що формування ЗСУ плацдармів на лівобережжі Херсонської області стало для росіян несподіванкою та спровокувало панічні настрої серед окупантів.

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