Генштаб про ситуацію в Авдіївці: відбито 23 атаки росіян, ворог зазнає втрат

Генеральний штаб у ранковому зведенні в неділю повідомив, що за добу на фронті сталося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакує в районі Авдіївки.

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Там було відбито 23 атаки, росіяни зазнали значних втрат.

"Ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області", – йдеться у зведенні.

На інших напрямках оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" були атаки в районі Мар'їнки й Новомихайлівки, Золотої Ниви та Старомайорського (всі – Донецька область) і Роботиного (Запорізька область).

Північніше Авдіївки, в зоні відповідальності угруповання військ "Хортиця", були російські атаки на Бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки й Андріївки та на Куп'янському напрямку біля Синьківки й Іванівки.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

Про операції Збройних Сил України у зведенні традиційно повідомляється небагато: вони продовжуються південніше Бахмута ("завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах") і на Мелітопольському напрямку ("завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога").

Крім того, українські війська утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра в зоні відповідальності угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку.

Один з офіцерів 59-бригади імені Якова Гандзюка розказав, що росіяни штурмують Авдіївку "в лоб" і це виглядає як "психічна атака".

21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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