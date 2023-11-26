RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб про ситуацію в Авдіївці: відбито 23 атаки росіян, ворог зазнає втрат

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 07:24
Генштаб про ситуацію в Авдіївці: відбито 23 атаки росіян, ворог зазнає втрат - Фото
Наслідки російського удару по Авдіївці (Фото: Telegram Андрія Єрмака)

Генеральний штаб у ранковому зведенні в неділю повідомив, що за добу на фронті сталося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакує в районі Авдіївки.

Там було відбито 23 атаки, росіяни зазнали значних втрат.

"Ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області", – йдеться у зведенні.

Генштаб про ситуацію в Авдіївці: відбито 23 атаки росіян, ворог зазнає втрат

На інших напрямках оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" були атаки в районі Мар'їнки й Новомихайлівки, Золотої Ниви та Старомайорського (всі – Донецька область) і Роботиного (Запорізька область).

Північніше Авдіївки, в зоні відповідальності угруповання військ "Хортиця", були російські атаки на Бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки й Андріївки та на Куп'янському напрямку біля Синьківки й Іванівки.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

Про операції Збройних Сил України у зведенні традиційно повідомляється небагато: вони продовжуються південніше Бахмута ("завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах") і на Мелітопольському напрямку ("завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога").

Крім того, українські війська утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра в зоні відповідальності угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку.

  • Один з офіцерів 59-бригади імені Якова Гандзюка розказав, що росіяни штурмують Авдіївку "в лоб" і це виглядає як "психічна атака".
  • 21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

Читайте також: ЗСУ: Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку, втрати різко зросли. Багато бронетехніки

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкаГенштаб

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 