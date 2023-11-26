Генштаб про ситуацію в Авдіївці: відбито 23 атаки росіян, ворог зазнає втрат
Генеральний штаб у ранковому зведенні в неділю повідомив, що за добу на фронті сталося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакує в районі Авдіївки.
Там було відбито 23 атаки, росіяни зазнали значних втрат.
"Ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області", – йдеться у зведенні.
На інших напрямках оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" були атаки в районі Мар'їнки й Новомихайлівки, Золотої Ниви та Старомайорського (всі – Донецька область) і Роботиного (Запорізька область).
Північніше Авдіївки, в зоні відповідальності угруповання військ "Хортиця", були російські атаки на Бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки й Андріївки та на Куп'янському напрямку біля Синьківки й Іванівки.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.
Про операції Збройних Сил України у зведенні традиційно повідомляється небагато: вони продовжуються південніше Бахмута ("завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах") і на Мелітопольському напрямку ("завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога").
Крім того, українські війська утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра в зоні відповідальності угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку.
- Один з офіцерів 59-бригади імені Якова Гандзюка розказав, що росіяни штурмують Авдіївку "в лоб" і це виглядає як "психічна атака".
- 21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.
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