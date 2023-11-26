Генштаб о ситуации в Авдеевке: отбиты 23 атаки россиян, враг несет потери

Генеральный штаб в утренней сводке в воскресенье сообщил, что за сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. Больше всего враг атакует в районе Авдеевки.

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Там были отбиты 23 атаки, россияне понесли значительные потери.



"Враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степового, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области", — говорится в сводке.

На других направлениях оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" были атаки в районе Марьинки и Новомихайловки, Золотой Нивы и Старомайорского (все – Донецкая область) и Роботиного (Запорожская область).

Севернее Авдеевки, в зоне ответственности группировки войск "Хортица", были российские атаки на Бахмутском направлении вблизи Клещеевки и Андреевки и на Купянском направлении возле Синьковки и Ивановки.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

Об операциях Вооруженных Сил Украины в сводке традиционно сообщается немного: они продолжаются южнее Бахмута ("наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах") и на Мелитопольском направлении ("наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага").

Кроме того, украинские войска удерживают занятые позиции на левобережье Днепра в зоне ответственности группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении.

Один из офицеров 59-бригады имени Якова Гандзюка рассказал, что россияне штурмуют Авдеевку "в лоб" и это выглядит как "психическая атака".

21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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