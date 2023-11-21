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У росіян є певна паніка: ГУР про плацдарм Сил оборони на лівому березі Дніпра

21.11.2023, 00:08
У росіян є певна паніка: ГУР про плацдарм Сил оборони на лівому березі Дніпра - Фото
Морська піхота (Фото: 501-й ОБМП)

Формування плацдармів на лівобережжі Херсонщини справді стало для росіян несподіванкою та спровокувало певні панічні настрої серед окупантів. Про це у коментарі LIGA.net заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

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"Зараз ми бачимо, що через присутність підрозділів Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини у росіян є певна паніка. Вони активно проводять перегрупування сил і намагаються перекидати туди свої додаткові формування", – сказав представник ГУР.

За його словами, окупанти сподівалися, що тими силами й засобами, які в них там вже є, вони зможуть утримувати ці захоплені території.

Для формування плацдармів потрібні були добре підготовлені люди та тривале ретельне планування, уточнив LIGA.net військовий експерт, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман.

"До того, як почали працювати морпіхи, майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи. Вони не мали наміру закріпитися, просто тримали ворога у напрузі, проводили рейди. Через це росіяни не одразу зрозуміли, що ми формуємо плацдарм. Звикли до постійного переміщення наших ДРГ", – нагадав він.

Найімовірніше українських військових, які починали створювати там плацдарм, росіяни сприйняли як чергову активність диверсантів, припустив військовий експерт.

  • 17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
  • Президент опублікував знімки із бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.
  • У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.

Читайте також: Розбір | "Росіяни не встигли зрозуміти". Як Сили оборони відвойовують лівий берег Дніпра

Євгенія Мазур
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