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Лівий берег Дніпра. Сили оборони відбили атаки, йдуть заходи з розширення плацдарму – карта

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 22:30
Лівий берег Дніпра. Сили оборони відбили атаки, йдуть заходи з розширення плацдарму – карта - Фото
Українські морпіхи (Фото: Володимир Зеленський)

Впродовж доби на лівому березі Дніпра Сили оборони відбили шість атак російських окупантів та проводять заходи з розширення плацдарму, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах", – повідомляють військові.

Українські захисники продовжують утримувати займані рубежі, відбили шість атак загарбників та проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму, зазначає Генштаб.

OSINT-проєкт Deepstate фіксує ситуацію так: звільнено 5,51 кілометра квадратних на лівому березі поряд з тимчасово окупованими Олешками, 186,46 квадратних км належать до "сірої зони" — поки не можна встановити, хто контролює цю територію. Також дослідники фіксують атаку окупантів у районі села Кринки.

Карта: Deepstate

  • 17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра.
  • У Генштабі ЗСУ підтвердили операцію на лівому березі Дніпра: військові назвали одну з головних цілей – відтіснити загарбників якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів.
  • Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення Сил оборони на декількох плацдармах.
  • Президент опублікував знімки із бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра
  • На Херсонщині на лівому березі Дніпра українські захисники знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек".

Читайте також: "Тримаємо пальці схрещеними": Генштаб Естонії про оборону Авдіївки та лівий берег Дніпра

Артем Джеріпа
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