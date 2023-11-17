Лівий берег Дніпра. Сили оборони відбили атаки, йдуть заходи з розширення плацдарму – карта

Впродовж доби на лівому березі Дніпра Сили оборони відбили шість атак російських окупантів та проводять заходи з розширення плацдарму, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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"На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах", – повідомляють військові.

Українські захисники продовжують утримувати займані рубежі, відбили шість атак загарбників та проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму, зазначає Генштаб.

OSINT-проєкт Deepstate фіксує ситуацію так: звільнено 5,51 кілометра квадратних на лівому березі поряд з тимчасово окупованими Олешками, 186,46 квадратних км належать до "сірої зони" — поки не можна встановити, хто контролює цю територію. Також дослідники фіксують атаку окупантів у районі села Кринки.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили операцію на лівому березі Дніпра: військові назвали одну з головних цілей – відтіснити загарбників якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів.

Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення Сил оборони на декількох плацдармах.

Президент опублікував знімки із бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра

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