Лівий берег Дніпра. Сили оборони відбили атаки, йдуть заходи з розширення плацдарму – карта
Впродовж доби на лівому березі Дніпра Сили оборони відбили шість атак російських окупантів та проводять заходи з розширення плацдарму, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах", – повідомляють військові.
Українські захисники продовжують утримувати займані рубежі, відбили шість атак загарбників та проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму, зазначає Генштаб.
OSINT-проєкт Deepstate фіксує ситуацію так: звільнено 5,51 кілометра квадратних на лівому березі поряд з тимчасово окупованими Олешками, 186,46 квадратних км належать до "сірої зони" — поки не можна встановити, хто контролює цю територію. Також дослідники фіксують атаку окупантів у районі села Кринки.
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