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"Тримаємо пальці схрещеними": Генштаб Естонії про оборону Авдіївки та лівий берег Дніпра

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 17:56
Тоомас Вялі (Фото - скриншот з відео)

ЗСУ успішно обороняють Авдіївку з 2014 року, і навряд чи вони поступляться зараз, хоча Росія посилила спроби взяти місто в оточення. Про це сказав на брифінгу заступник голови оперативного управління Генерального штабу Естонії підполковник Тоомас Вялі, пише ERR.ee.

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Як зазначив представник естонського Генштабу, російські окупанти посилили наступи у напрямках Куп'янська та Авдіївки. За словами В'ялі, росіяни "намагаються оточити місто і при цьому не загрузнути в міських боях".

"Схоже, Росія має велике бажання оточити Авдіївку до Нового року", – сказав він.

Водночас ЗСУ успішно обороняють Авдіївку з 2014 року. "Ми тримаємо пальці схрещеними, щоб її вдалося відстояти", – додав підполковник.

Він також зазначив, що останніми днями зведення свідчать про значне зростання втрат росіян – цього тижня було кілька днів, коли кількість їх втрат в особовому складі перевищувала 1000 осіб, хоча зазвичай це 600-800 осіб.

Вялі особливо виділив дії ЗСУ у Херсонській області на лівому березі Дніпра, де українським військам вдалося форсувати річку та об'єднати кілька окремих плацдармів.

"Бойові дії там тривають, і, здається, ситуація змушує Росію дуже нервувати", – сказав підполковник.

Представник Генштабу Естонії відзначив як позитивний момент початок підготовки українських військових пілотів на винищувачах F-16 у Румунії. Хоча початок бойових вильотів цих літаків "може вплинути на перебіг бойових дій", слід мати на увазі, що підготовка пілотів – процес тривалий. "У мирний час Польщі знадобилося майже десять років, щоб перейти з винищувачів радянського виробництва на західні літаки", – нагадав Вялі.

  • 15 листопада представник ЗСУ повідомив, що на Куп'янськ росіяни наступають відразу з кількох напрямків, застосовуючи весь свій арсенал авіації.
  • 16 листопада Генштаб повідомив, що втрати Росії б'ють рекорди – ЗСУ "відмінусували" понад 1300 окупантів за один день.
  • 17 листопада у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили проведення операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області – Сили оборони провели там серію успішних атак, а також диверсійні та розвідувальні рейди.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вербового – карта боїв

Сергій Бережний
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війнахерсонська областьавдіївкаЕстоніяF-16Тоомас Вялі

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