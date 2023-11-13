В Румынии начинается обучение украинских пилотов на F-16 – министр обороны страны
13.11.2023, 11:19
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА, YONHAP)
Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен открывают Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, где пройдут обучение украинские пилоты. Об этом сообщает DW.
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По оценкам, обучение пилотов в центре, расположенном в 150 км к востоку от Бухареста, продлятся полгода и начнутся сегодня.
Компания Lockheed, производящая боевые самолеты F-16, предоставила инструкторов и технический персонал для проведения учений.
Нидерланды предоставляют от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять Амстердам отправил в Румынию на этой неделе.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- 30 августа 2023 года министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра
- 10 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что отдельные летчики уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах.
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