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В Румынии начинается обучение украинских пилотов на F-16 – министр обороны страны

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 11:19
В Румынии начинается обучение украинских пилотов на F-16 – министр обороны страны - Фото
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА, YONHAP)

Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен открывают Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, где пройдут обучение украинские пилоты. Об этом сообщает DW.

По оценкам, обучение пилотов в центре, расположенном в 150 км к востоку от Бухареста, продлятся полгода и начнутся сегодня.

Компания Lockheed, производящая боевые самолеты F-16, предоставила инструкторов и технический персонал для проведения учений.

Нидерланды предоставляют от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять Амстердам отправил в Румынию на этой неделе.

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Милана Головань
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Румынияистребительавиацияf-16Кайса ОллонгренАнгел Тылвэр

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