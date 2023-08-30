Нидерланды и Румыния согласовали создание учебного центра F-16 для украинских летчиков

Министры обороны Нидерландов и Румынии Кайса Оллонгрен и Анхель Тилвар подписали финальный документ для создания тренировочного центра, в котором украинские летчики будут учиться эксплуатации F-16. Об этом сообщает Минобороны Румынии.

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Документ о создании в Румынии учебного центра F-16 подписал также старший региональный исполнительный директор компании Lockheed Martin Филиппо Маркетти.

Учебно-тренировочный центр в Румынии сначала будет использоваться для повышения квалификации инструкторов F-16. Потом там начнется обучение украинских пилотов.

Как отмечается, производитель Lockheed Martin имеет опыт обслуживания F-16 и обучения персонала в других странах.

27 августа премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна готова начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16, осталось получить последние необходимые документы.

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20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия назвал министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.

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