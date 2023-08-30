Нидерланды и Румыния согласовали создание учебного центра F-16 для украинских летчиков
Министры обороны Нидерландов и Румынии Кайса Оллонгрен и Анхель Тилвар подписали финальный документ для создания тренировочного центра, в котором украинские летчики будут учиться эксплуатации F-16. Об этом сообщает Минобороны Румынии.
Документ о создании в Румынии учебного центра F-16 подписал также старший региональный исполнительный директор компании Lockheed Martin Филиппо Маркетти.
Учебно-тренировочный центр в Румынии сначала будет использоваться для повышения квалификации инструкторов F-16. Потом там начнется обучение украинских пилотов.
Как отмечается, производитель Lockheed Martin имеет опыт обслуживания F-16 и обучения персонала в других странах.
27 августа премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна готова начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16, осталось получить последние необходимые документы.
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- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия назвал министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.
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