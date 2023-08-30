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Нидерланды и Румыния согласовали создание учебного центра F-16 для украинских летчиков

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 18:29
Нидерланды и Румыния согласовали создание учебного центра F-16 для украинских летчиков - Фото
Фото: Минобороны Нидерландов

Министры обороны Нидерландов и Румынии Кайса Оллонгрен и Анхель Тилвар подписали финальный документ для создания тренировочного центра, в котором украинские летчики будут учиться эксплуатации F-16. Об этом сообщает Минобороны Румынии.

Документ о создании в Румынии учебного центра F-16 подписал также старший региональный исполнительный директор компании Lockheed Martin Филиппо Маркетти.

Учебно-тренировочный центр в Румынии сначала будет использоваться для повышения квалификации инструкторов F-16. Потом там начнется обучение украинских пилотов.

Как отмечается, производитель Lockheed Martin имеет опыт обслуживания F-16 и обучения персонала в других странах.

27 августа премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна готова начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16, осталось получить последние необходимые документы.

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  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия назвал министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.

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Наталья Медведева
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