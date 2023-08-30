Нідерланди та Румунія погодили створення навчального центру F-16 для українських льотчиків

Міністри оборони Нідерландів та Румунії Кайса Оллонгрен та Анхель Тілвар підписали фінальний документ для створення тренувального центру, в якому українські льотчики навчатимуться експлуатації F-16. Про це повідомляє Міноборони Румунії.

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Документ про створення у Румунії навчального центру F-16 підписав старший регіональний виконавчий директор компанії Lockheed Martin Філіппо Маркетті.

Навчально-тренувальний центр у Румунії спочатку використовуватиметься для підвищення кваліфікації інструкторів F-16. Потім там розпочнеться навчання українських пілотів.

Як зазначається, виробник Lockheed Martin має досвід обслуговування F-16 та навчання персоналу в інших країнах.

27 серпня прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що його країна готова розпочати підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16, залишилося одержати останні необхідні документи.

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20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не над територією Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.

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