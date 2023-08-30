Нідерланди та Румунія погодили створення навчального центру F-16 для українських льотчиків
Міністри оборони Нідерландів та Румунії Кайса Оллонгрен та Анхель Тілвар підписали фінальний документ для створення тренувального центру, в якому українські льотчики навчатимуться експлуатації F-16. Про це повідомляє Міноборони Румунії.
Документ про створення у Румунії навчального центру F-16 підписав старший регіональний виконавчий директор компанії Lockheed Martin Філіппо Маркетті.
Навчально-тренувальний центр у Румунії спочатку використовуватиметься для підвищення кваліфікації інструкторів F-16. Потім там розпочнеться навчання українських пілотів.
Як зазначається, виробник Lockheed Martin має досвід обслуговування F-16 та навчання персоналу в інших країнах.
27 серпня прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що його країна готова розпочати підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16, залишилося одержати останні необхідні документи.
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- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не над територією Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.
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