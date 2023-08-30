RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нідерланди та Румунія погодили створення навчального центру F-16 для українських льотчиків

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 18:29
Нідерланди та Румунія погодили створення навчального центру F-16 для українських льотчиків - Фото
Фото: Міноборони Нідерландів

Міністри оборони Нідерландів та Румунії Кайса Оллонгрен та Анхель Тілвар підписали фінальний документ для створення тренувального центру, в якому українські льотчики навчатимуться експлуатації F-16. Про це повідомляє Міноборони Румунії.

Документ про створення у Румунії навчального центру F-16 підписав старший регіональний виконавчий директор компанії Lockheed Martin Філіппо Маркетті.

Навчально-тренувальний центр у Румунії спочатку використовуватиметься для підвищення кваліфікації інструкторів F-16. Потім там розпочнеться навчання українських пілотів.

Як зазначається, виробник Lockheed Martin має досвід обслуговування F-16 та навчання персоналу в інших країнах.

27 серпня прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що його країна готова розпочати підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16, залишилося одержати останні необхідні документи.

Читайте також: Навчання на F-16 у США проходитимуть українські льотчики не лише винищувачів – Forbes

Читайте також: Резніков: Навчання на F-16 займе щонайменше шість-сім місяців. Але може бути й довше

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнанавчаннянідерландирумуніяF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 