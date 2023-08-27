Румунія готова розпочати підготовку українських льотчиків на F-16. Залишилася одна перешкода
27.08.2023, 18:10
F-16 (Фото: EPA)
Румунія готова розпочати підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16. Залишилася одна перешкода. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Financial Times.
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Як зазначається, Румунія готова розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16 – очікує на необхідні документи, які дозволяють розпочати навчання.
"Я чекаю підписані протоколи для пілотів у найближчі кілька днів, і це остання перешкода, що залишилася, — сказав Чолаку. – Наскільки нам відомо, логістику підготовлено".
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків , Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не територією Росії. Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, яку Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.
- 24 серпня стало відомо, що у вересні США візьмуться за тренування ЗСУ на F-16, навчання будуть в Аризоні.
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