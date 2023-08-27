Румунія готова розпочати підготовку українських льотчиків на F-16. Залишилася одна перешкода

Румунія готова розпочати підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16. Залишилася одна перешкода. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Financial Times.

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Як зазначається, Румунія готова розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16 – очікує на необхідні документи, які дозволяють розпочати навчання.

"Я чекаю підписані протоколи для пілотів у найближчі кілька днів, і це остання перешкода, що залишилася, — сказав Чолаку. – Наскільки нам відомо, логістику підготовлено".

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