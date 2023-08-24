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У вересні США візьмуться за тренування ЗСУ на F-16, навчання будуть в Аризоні – NYT

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 20:39
У вересні США візьмуться за тренування ЗСУ на F-16, навчання будуть в Аризоні – NYT - Фото
Винищувач F-16 (Фото - Depositphotos)

Пентагон планує розпочати підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16 у США вже у вересні. Про це пише The New York Times із посиланням на неназваного американського чиновника.

За його словами, пілоти ЗСУ спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні.

Невелика кількість українських пілотів пройшла підготовку у Штатах до того, як президент США Джо Байден у травні ухвалив рішення дозволити європейським країнам, які мають на озброєнні F-16 американського виробництва, навчати українських льотчиків.

Минулого тижня в Пентагоні заявляли, що українські пілоти проходитимуть навчання в Штатах у тому випадку, якщо їх буде більше тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни – зокрема Данія та Нідерланди.

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  • 20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
  • 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від п'яти до 10 літаків.

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Оксана Житнюк
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