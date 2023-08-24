У вересні США візьмуться за тренування ЗСУ на F-16, навчання будуть в Аризоні – NYT

Пентагон планує розпочати підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16 у США вже у вересні. Про це пише The New York Times із посиланням на неназваного американського чиновника.

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За його словами, пілоти ЗСУ спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні.

Невелика кількість українських пілотів пройшла підготовку у Штатах до того, як президент США Джо Байден у травні ухвалив рішення дозволити європейським країнам, які мають на озброєнні F-16 американського виробництва, навчати українських льотчиків.

Минулого тижня в Пентагоні заявляли, що українські пілоти проходитимуть навчання в Штатах у тому випадку, якщо їх буде більше тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни – зокрема Данія та Нідерланди.

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20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від п'яти до 10 літаків.

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