В сентябре США возьмутся за тренировки ВСУ на F-16, учения будут в Аризоне – NYT
Пентагон планирует начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16 в США уже в сентябре. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его словам, пилоты ВСУ сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.
Небольшое количество украинских пилотов прошли подготовку в Штатах до того, как президент США Джо Байден в мае принял решение разрешить европейским странам, у которых есть на вооружении F-16 американского производства, обучать украинских летчиков.
На прошлой неделе в Пентагоне заявляли, что украинские пилоты будут проходить обучение в Штатах в том случае, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны – в частности Дания и Нидерланды.
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- 20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают на эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.
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