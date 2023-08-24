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В сентябре США возьмутся за тренировки ВСУ на F-16, учения будут в Аризоне – NYT

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 20:39
В сентябре США возьмутся за тренировки ВСУ на F-16, учения будут в Аризоне – NYT - Фото
Винищувач F-16 (Фото - Depositphotos)

Пентагон планирует начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16 в США уже в сентябре. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, пилоты ВСУ сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.

Небольшое количество украинских пилотов прошли подготовку в Штатах до того, как президент США Джо Байден в мае принял решение разрешить европейским странам, у которых есть на вооружении F-16 американского производства, обучать украинских летчиков.

На прошлой неделе в Пентагоне заявляли, что украинские пилоты будут проходить обучение в Штатах в том случае, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны – в частности Дания и Нидерланды.

Читайте также: Многоцелевой конструктор. Какие возможности Украине дает F-16

  • 20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают на эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.

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Оксана Житнюк
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