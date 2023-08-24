В сентябре США возьмутся за тренировки ВСУ на F-16, учения будут в Аризоне – NYT

Пентагон планирует начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16 в США уже в сентябре. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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По его словам, пилоты ВСУ сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.

Небольшое количество украинских пилотов прошли подготовку в Штатах до того, как президент США Джо Байден в мае принял решение разрешить европейским странам, у которых есть на вооружении F-16 американского производства, обучать украинских летчиков.

На прошлой неделе в Пентагоне заявляли, что украинские пилоты будут проходить обучение в Штатах в том случае, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны – в частности Дания и Нидерланды.

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20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают на эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.

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